VIDEO/ PARCHEGGI A PAGAMENTO, SI LAVORA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA COMUNE E EASY HELP

L'Amministrazione comunale di Teramo starebbe valutando la possibilità di arrivare alla risoluzione anticipata del contratto con Easy Help, la società che gestisce i parcheggi a pagamento cittadini con una concessione in scadenza nel 2028. Motivo? I cittadini contestano la convenzione a causa dei costi troppo alti ma anche per una operazione politica sul territorio visto che tra due anni si tornerà di nuovo al voto e il centrosinistra non vorrebbe essere contestato per questa operazione ritenuta inopportuna per la città.

A lasciarlo intendere, nelle scorse settimane, è stato l'assessore Marco Di Marcantonio, sia durante l'ultimo Question Time sia nel corso della commissione consiliare dedicata alla convenzione con la Costruttori Teramani, convocata nuovamente per venerdì. In quelle sedi l'assessore ha fatto capire di essere al lavoro da tempo per verificare i presupposti tecnici e giuridici che possano consentire di rescindere l'attuale appalto. Una prospettiva che trova il favore anche della minoranza. Il consigliere comunale Berardo Rabbuffo, infatti, nel Question Time in programma oggi chiederà all'amministrazione di chiarire quali siano i tempi, le modalità e lo stato dell'eventuale procedura per arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale con Easy Help.

L'ipotesi di chiudere anticipatamente la concessione viene accolta positivamente dai gruppi di opposizione, che da tempo chiedono una revisione dell'attuale sistema di gestione della sosta a pagamento. Il confronto politico è destinato a proseguire già nella commissione di venerdì, chiamata ad affrontare nuovamente il tema della convenzione e delle possibili prospettive future per il servizio.