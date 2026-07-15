CAMPLI, DISAVANZO DA 6,6 MILIONI: AGOSTINELLI, "PIANO DI RIEQUILIBRIO CON MASSIMA TRASPARENZA"

"Come avevo già annunciato nelle scorse settimane, l'Amministrazione comunale sta portando avanti con senso di responsabilità e nella massima trasparenza il percorso che condurrà all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Ritengo doveroso informare i cittadini sull'entità del disavanzo emerso in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e, soprattutto, spiegarne la reale natura, evitando interpretazioni fuorvianti o inutili allarmismi."È quanto dichiara il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, facendo il punto sulla situazione finanziaria dell'Ente:"Il disavanzo complessivo ammonta a circa 6,6 milioni di euro. Nello specifico – spiega il sindaco – circa 3 milioni di euro erano emersi nel 2020 (rendiconto di gestione 2019) per il cambio di applicazione del metodo di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), uno strumento previsto dalla contabilità armonizzata obbligatorio per legge. I restanti 3,6 milioni di euro riguardano invece crediti di difficile o impossibile riscossione, si tratta di somme che vanno accantonate in via prudenziale."Proprio per affrontare in modo serio, ordinato e responsabile questa situazione – prosegue Agostinelli – il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il rendiconto di gestione e, successivamente, l'Amministrazione predisporrà il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sarà elaborato entro i 90 giorni previsti dalla legge decorrenti dalla data di approvazione del rendiconto.""Desidero rassicurare la cittadinanza – conclude il Sindaco – che gli uffici comunali hanno già completato il deposito di tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del rendiconto. Il 30 aprile era già tutto pronto ma, dato il protrarsi dell’assenza del Responsabile titolare dell’Area II Economica, abbiamo ritenuto di dover effettuare ulteriori verifiche, controlli e approfondimenti. Non appena il Revisore dei Conti avrà espresso il proprio parere in tempi brevi, il Presidente del Consiglio Comunale, Agostino Rapini, provvederà a convocare l'assise civica per l'esame e l'approvazione degli atti. L'Amministrazione continuerà a operare con la massima responsabilità, trasparenza e rigore, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per garantire l'equilibrio dei conti, la continuità dei servizi ai cittadini, famiglie e imprese, e il ripristino della piena stabilità finanziaria del Comune di Campli".