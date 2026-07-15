FUTURO NAZIONALE SI RAFFORZA IN ABRUZZO, VANNACCI ANNUNCIA NUOVE ADESIONI: "HANNO VINTO GLI INFAMI DELLA POLTRONA"

Prosegue il percorso di radicamento di Futuro Nazionale in Abruzzo. Dopo le adesioni annunciate a Pescara dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta, il leader del movimento Roberto Vannacci ha ufficializzato oggi a Vasto l'ingresso di altri esponenti politici, tra cui l'ex consigliera regionale ed ex vice segretaria della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino, il vicepresidente del Consiglio comunale di Chieti Alessandro Carbone e il sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore.

Nel corso dell'incontro, Vannacci ha lanciato un duro attacco all'indomani del voto sulla legge elettorale, utilizzando toni particolarmente duri. «Ieri hanno vinto quelli che io chiamo gli infami della poltrona», ha dichiarato, accusando una parte del centrodestra di aver tradito il proprio schieramento con il sostegno, a suo dire, determinante del Partito Democratico attraverso la richiesta del voto segreto (GUARDA ANCHE QUI).

Il leader di Futuro Nazionale ha ribadito la contrarietà del movimento al sistema delle preferenze, sostenendo che il suo partito sia l'unico ad aver chiesto fin dall'inizio di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento.

Accanto a lui Sabrina Bocchino ha spiegato le ragioni del passaggio dalla Lega a Futuro Nazionale. L'ex consigliera regionale ha parlato di una scelta maturata nel tempo e non dettata dall'impulso, sottolineando di aver ritrovato entusiasmo in un progetto politico che, a suo dire, punta sul merito e sull'ascolto del territorio. «Non è stata una scelta di rabbia – ha affermato – ma un percorso ben ponderato. Rimango la stessa persona e continuerò a fare politica con lo stesso approccio».

Guardando alle prossime sfide elettorali, Vannacci ha espresso fiducia nella crescita del movimento. «Avevo detto di puntare alle due cifre e non siamo così lontani», ha dichiarato, aggiungendo di non voler porre limiti ai risultati futuri.

Il leader ha inoltre rivendicato l'identità del suo partito, definendolo «una destra autentica» che intende affrontare i problemi concreti dei cittadini senza promesse irrealizzabili. Infine ha annunciato che Futuro Nazionale sarà presente sia alle prossime elezioni amministrative sia alle future politiche, sostenendo che il movimento stia consolidando la propria presenza sul territorio e richiamando la partecipazione registrata al comizio di Pescara, caratterizzato da una folta presenza di giovani ma anche da momenti di tensione dovuti alle contestazioni.