VIDEO-FOTO/ ABRUZZO, AL VIA IL PIANO DI RECUPERO DEI RIFUGI DI MONTAGNA: INAUGURATO IL MARTELLESE

Con l'inaugurazione del Rifugio Martellese prende il via il piano della Regione Abruzzo per il recupero e la valorizzazione dei rifugi e dei bivacchi montani. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Marco Marsilio e il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D'Amario. L'intervento, finanziato con le risorse dell'Accordo di Coesione e del Fondo Nazionale per il Turismo, interesserà numerose strutture presenti nei Parchi nazionali e in altre aree montane della regione. L'obiettivo è migliorare la sicurezza degli escursionisti, promuovere il turismo sostenibile e sostenere lo sviluppo delle aree interne. Per Marsilio il recupero dei rifugi rappresenta un investimento strategico per la montagna abruzzese, mentre D'Amario ha sottolineato il ruolo di queste strutture nel rafforzare l'offerta turistica legata a natura, cammini e borghi, favorendo una destagionalizzazione dei flussi turistici.