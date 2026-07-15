ASSESSORE SOTTANELLI SI DIMETTE, NUGNES: "RISPETTO LA SUA SCELTA, GARANTITA LA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA"

cossone nella Giunta comunale di Roseto degli Abruzzi. L'assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione Economica, Lavoro e Politiche del Personale, Zaira Sottanelli, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili con effetto immediato.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Mario Nugnes, che ha spiegato di aver preso atto di una decisione maturata al termine di un percorso di riflessione personale e politica. Il primo cittadino ha ringraziato Sottanelli per il lavoro svolto, sottolineandone competenza, serietà e spirito di collaborazione nella gestione di deleghe considerate strategiche per l'ente.

Nugnes ha inoltre precisato che le dimissioni si inseriscono nel confronto interno alla maggioranza avviato negli ultimi mesi per verificare la disponibilità degli amministratori a proseguire il mandato fino alla fine della consiliatura. Ha quindi escluso ripercussioni sui rapporti con Azione, ribadendo che il clima di collaborazione all'interno della coalizione resta invariato.

Nei prossimi giorni il sindaco provvederà alla redistribuzione delle deleghe, assicurando la piena continuità dell'attività amministrativa e confermando l'intenzione di proseguire il mandato nel segno degli obiettivi già fissati per la città.