IL COMUNE STANZIA 70MILA EURO PER LA 53ª COPPA INTERAMNIA

La Giunta comunale di Teramo ha approvato la concessione di un contributo economico di 70 mila euro a sostegno della 53ª Coppa Interamnia, storica manifestazione internazionale di pallamano in programma dal 9 al 15 luglio 2026. Oltre al finanziamento, l'amministrazione ha concesso il patrocinio, l'utilizzo del logo del Comune e la disponibilità gratuita di numerosi impianti sportivi e strutture scolastiche destinate ad accogliere atleti e delegazioni. L'associazione organizzatrice aveva richiesto un contributo di 100 mila euro, ma la Giunta ha deliberato uno stanziamento di 70 mila euro, ritenendo la manifestazione un evento di rilevante interesse sportivo, culturale, turistico e sociale, capace di promuovere l'immagine della città e dell'intero Abruzzo a livello internazionale. Contestualmente è stato autorizzato l'utilizzo gratuito di diversi impianti comunali, tra cui il PalaScapriano, il Pala Acquaviva, il Palazzetto di San Nicolò, il Campo Scuola D'Alessandro, il campo di via Campano, quello di via Tripoti e gli spogliatoi del campo di atletica, oltre a numerosi plessi scolastici destinati all'ospitalità delle squadre. Alcune strutture richieste, invece, non sono state concesse perché già impegnate da altre attività sportive ed estive. La delibera impone inoltre agli organizzatori l'obbligo di garantire vigilanza continua, pulizia, raccolta dei rifiuti e manutenzione delle sedi utilizzate, oltre al ripristino di eventuali danni. Il contributo sarà erogato solo dopo la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione finale sull'attività svolta.