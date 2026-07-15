NIDI COMUNALI, LE FAMIGLIE CHIEDONO CHIAREZZA SULLE RETTE DI LUGLIO: "PAGHIAMO DI PIÙ PER UN SERVIZIO RIDOTTO E ARRIVANO BOLLETTINI SBAGLIATI CON SOLLECITI DI PAGAMENTO IMMEDIATI"

Un genitore del nido comunale di Teramo, Accademia di Pollicino chiede chiarezza sulle modalità con cui è stato organizzato il servizio estivo e, soprattutto, sulle rette applicate per il mese di luglio. La richiesta, che sarà sottoposta anche all'attenzione del Consiglio comunale, punta ad aprire un confronto sulle regole introdotte dall'amministrazione. Secondo quanto segnalato dalle famiglie, il bando per l'anno educativo 2025-2026 prevedeva espressamente che il servizio fosse garantito da settembre a luglio e che, nei mesi di settembre e luglio, fosse erogato esclusivamente nella fascia antimeridiana, dalle 7.30 alle 14.30. La questione nasce però dalla successiva apertura delle adesioni per il mese di luglio, disposta con una determina dirigenziale del 31 marzo scorso. Un atto che alcuni genitori riferiscono di aver richiesto al Comune senza averne ancora ricevuto copia. Nella comunicazione inviata alle famiglie veniva specificato che, per il mese di luglio, la retta sarebbe stata calcolata esclusivamente sulla fascia ISEE e non più con i criteri ordinariamente utilizzati durante l'anno scolastico. In pratica, chi rientra nella stessa fascia reddituale paga lo stesso importo, indipendentemente dalla posizione all'interno della fascia stessa, pur usufruendo di un servizio ridotto rispetto ai mesi ordinari. Alcune famiglie riferiscono di aver versato fino a 250 euro per ciascun figlio, arrivando a sostenere una spesa complessiva di 500 euro per il solo mese di luglio. Le richieste avanzate dal genitore sono quattro. Innanzitutto, verificare la legittimità e l'impostazione del bando, valutando se fosse possibile mantenere anche per luglio le agevolazioni previste durante l'anno per il secondo figlio e per i bambini con disabilità. In secondo luogo, riconoscere almeno il recupero dello sconto del 50% previsto per il secondo figlio, eventualmente sotto forma di credito sulla retta di settembre 2026. Le famiglie chiedono inoltre di tornare alla graduatoria unica dei nidi comunali, superando la suddivisione per fasce, affinché la priorità riconosciuta ai bambini già frequentanti abbia un'effettiva applicazione. Infine, sollecitano l'estensione dell'orario pomeridiano a tutti i nidi comunali e non soltanto all'Accademia di Pollicino di Colleatterrato, ritenendo che l'esigenza di conciliare i tempi di lavoro riguardi tutte le famiglie e non solo quelle che frequentano quella struttura. I genitori auspicano ora che l'amministrazione comunale chiarisca i criteri adottati e valuti possibili correttivi per il futuro. Altro problemi sono i bollettini sbagliati inviati con scadenza 31 luglio e poi rettificati con mail e la scadenza è diventata 15 luglio, la mail è arrivata il 13 e si sollecitava il pagamento immediato in caso contrario ci sarebbero stati problemi sulle iscrizioni all'anno prossimo. Il tutto è sembrato, secondo il genitore che ha denunciato il tutto alla nostra redazione, come una minaccia, come dire se non paghi subito per il prossimo anno potresti non ritrovare i posti liberi in graduatoria per i tuoi figli...e l'assessora Miriam Tulli che ci dice a questo proposito? Cosa sta accadendo negli uffici da lei diretti?