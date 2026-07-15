DIMISSIONI SOTTANELLI, IL PD: «LA MAGGIORANZA NON PUÒ PIÙ NASCONDERE LA CRISI POLITICA»

Le dimissioni dell'assessore al Bilancio Zaira Sottanelli continuano ad alimentare il confronto politico a Roseto degli Abruzzi. Dopo la nota del sindaco Mario Nugnes, interviene il Partito Democratico, secondo cui l'uscita di scena dell'assessore rappresenta «un fatto politico di assoluto rilievo» e non una semplice scelta personale.

Per il Pd, le parole del primo cittadino sulla necessità di verificare la disponibilità degli amministratori a proseguire fino al termine della consiliatura confermerebbero le difficoltà della coalizione di governo. I dem parlano di una maggioranza attraversata da divisioni e tensioni interne, sottolineando come le deleghe lasciate da Sottanelli – Bilancio, Finanze e Personale – siano particolarmente strategiche per l'attività amministrativa.

Il Partito Democratico sostiene inoltre che, dopo mesi di indiscrezioni e segnali di malessere nella maggioranza, le dimissioni certifichino una crisi politica ormai evidente. Per questo chiede al sindaco di chiarire ai cittadini le motivazioni politiche che hanno portato alla decisione e di spiegare quali saranno le conseguenze sugli equilibri dell'amministrazione, oltre a indicare se esista ancora una maggioranza coesa e quale progetto intenda portare avanti fino alla fine del mandato.