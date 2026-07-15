TERAMO, NASCE L’AREA AUTONOMA DELLA POLIZIA LOCALE: VIA LIBERA AL NUOVO DIRIGENTE COMANDANTE E AD UN NUOVO BANDO

La Giunta comunale di Teramo ha approvato la riorganizzazione della macrostruttura dell'ente istituendo una nuova Area autonoma dedicata alla Polizia Locale, con la contestuale previsione di un posto dirigenziale per il comandante del Corpo. La decisionevpunta a rafforzare il presidio della sicurezza urbana e ad adeguare l'organizzazione comunale alla normativa regionale e nazionale.vIl nuovo assetto prevede che l'Area Polizia Locale sia posta alle dirette dipendenze del sindaco e che il futuro dirigente assuma la responsabilità della gestione, del coordinamento operativo e dell'attuazione degli indirizzi dell'amministrazione in materia di sicurezza. La riorganizzazione entrerà in vigore con l'assunzione del nuovo dirigente, mentre il Nucleo di Valutazione dovrà procedere alla pesatura della nuova posizione dirigenziale. La delibera modifica inoltre il regolamento degli uffici e dei servizi, trasformando l'attuale disciplina del Corpo di Polizia Locale in una vera e propria Area autonoma. Contestualmente vengono precisate alcune competenze dell'Area Urbanistica e Sostenibilità, alla quale vengono attribuite, tra l'altro, le attività relative al recupero e alla ristrutturazione degli impianti sportivi, degli alloggi ERP, del patrimonio del Polo Museale e delle opere ancora da avviare finanziate con l'ordinanza commissariale sul sisma-neve. Secondo quanto riportato nell'atto, la riforma è motivata dall'esigenza di rendere più efficiente la macchina amministrativa, garantire un maggiore controllo del territorio e allineare l'organizzazione comunale alle disposizioni della legge regionale che prevede, negli enti dotati di dirigenza, un comandante della Polizia Locale con qualifica dirigenziale e autonomia rispetto alle altre aree amministrative.