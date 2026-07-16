TERAMO, NUOVO RIMPASTO IN STALLO. CRESCE IL MALUMORE NELLA MAGGIORANZA: "ORA IL SINDACO DECIDA, STOP AD ALTRE RIUNIONI E SUBITO FUORI DI MARCANTONIO"

Si è svolta ieri una nuova riunione della maggioranza che sostiene il sindaco di Teramo, convocata nell'ambito del confronto sul possibile rimpasto di giunta. È il secondo incontro nel giro di pochi giorni, ma, secondo quanto riferiscono diversi consiglieri comunali, anche questa volta non sarebbero emerse novità concrete. Tra gli amministratori cresce infatti l'insofferenza per una serie di riunioni ritenute interlocutorie e non decisive. Da più parti viene chiesto al sindaco di interrompere gli incontri settimanali e di assumere rapidamente decisioni definitive sull'assetto della giunta, evitando che il protrarsi dell'incertezza finisca per aggravare le tensioni interne. Il timore, espresso da alcuni esponenti della stessa maggioranza, è che senza una soluzione immediata possa ripetersi quanto già accaduto nelle scorse sedute consiliari, quando è venuto meno il numero legale, con il rischio di aprire ufficialmente una crisi amministrativa che, secondo molti, sarebbe ormai evidente da mesi. Al centro del confronto resta soprattutto la composizione della giunta. Secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti politici, diversi gruppi avrebbero chiesto la sostituzione dell'assessore ai Lavori pubblici Marco Di Marcantonio, ritenendo necessario un cambio di guida del settore alla luce delle difficoltà registrate nella gestione dei cantieri e dei rapporti con la struttura tecnica comunale. Nel dibattito interno sarebbero finite anche altre deleghe. Tra le ipotesi circolate vi sarebbe una redistribuzione degli assessorati che potrebbe coinvolgere anche l'assessora Miriam Tulli, mentre prende quota il nome di Graziano Ciapanna come possibile destinatario della delega ai Lavori pubblici, nell'ambito di un più ampio riassetto dell'esecutivo. Al momento, tuttavia, nessuna decisione ufficiale è stata assunta. La palla resta nelle mani del sindaco, chiamato nei prossimi giorni a sciogliere i nodi politici per evitare che le divisioni interne continuino a paralizzare l'attività amministrativa.