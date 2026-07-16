FOTO/ DECORO URBANO, AL VIA IL PIANO STRAORDINARIO DELLA TEAM: PULIZIA E SANIFICAZIONE DAL CENTRO A QUARTIERI E FRAZIONI

Un intervento strutturato di pulizia, lavaggio e sanificazione è stato avviato nel cuore del Centro Storico di Teramo. L'operazione, inserita all'interno di una programmazione complessiva di interventi programmatici finalizzati al decoro cittadino, si è concentrato in particolar modo su piazza Martiri della Libertà, piazza Orsini, nell'intera area circostante la Cattedrale e nella zona adiacente al cantiere del Teatro Romano.

Il piano - che nelle prossime settimane verrà esteso ai quartieri principali e alle frazioni comunali - è stato promosso su impulso del Sindaco, Gianguido D'Alberto, e del Consigliere delegato ai rapporti con la TeAm, Emiliano Carginari, trovando l’immediata condivisione e operatività da parte del Consiglio di Amministrazione della Teramo Ambiente, presieduto da Sergio Saccomandi.

Le squadre della TeAm hanno lavorato per effettuare un lavaggio accurato delle pavimentazioni e degli arredi urbani, impiegando trattamenti igienizzanti e prodotti profumati per garantire non solo il massimo livello di pulizia e decoro, ma anche una piacevole vivibilità degli spazi pubblici.

Questo specifico intervento si colloca in un momento strategico di transizione per la città: interviene, infatti, a chiusura della storica Coppa Interamnia, che ha richiamato a Teramo migliaia di atleti e visitatori, e prepara l’area centrale ad accogliere il folto pubblico atteso per le prove ufficiali del grande evento ‘La Notte dei Serpenti’, con il Maestro Enrico Melozzi, in programma nelle tre serate del 17, 18 e 19 luglio proprio in piazza Martiri.

“La pulizia e il decoro della città, dal centro storico alle frazioni, hanno sempre rappresentato una priorità dell'Amministrazione - ha sottolineato il sindaco Gianguido D’Alberto - con questo nuovo piano strutturale la TEAM ha implementato le attività, con l'obiettivo di migliorare sempre più il servizio e rispondere concretamente alle giuste sollecitazioni dei cittadini. Proseguiremo su questa strada, nella piena consapevolezza che la pulizia e il decoro rappresentano il principale biglietto da visita della nostra città".

"Restituire splendore, igiene e decoro al nostro salotto cittadino è un dovere nei confronti dei residenti, dei commercianti e dei tantissimi turisti che stanno frequentando Teramo in questo periodo - ha dichiarato il presidente Sergio Saccomandi -“.

“Questa pulizia profonda e sanificante rappresenta un tassello di una programmazione molto più ampia e strutturata che stiamo portando avanti per la cura del territorio - sottolinea il consigliere delegato Emiliano Carginari -. La sinergia con la TeAm ci permette di agire tempestivamente con standard qualitativi elevati, assicurando che i luoghi di maggior pregio storico della nostra città siano sempre ordinati, accoglienti e pienamente fruibili”.