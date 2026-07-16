TARIFFE DELLA PISCINA E STADIO BONOLIS, SCONTRO IN CONSIGLIO TRA PAPA E L'ASSESSORE LIOURAS

Botta e risposta in consiglio comunale tra la consigliera Valentina Papa e l'assessora allo Sport Anastasia Liouras sui costi della piscina comunale dell'Acquaviva e sulla manutenzione dello stadio Bonolis. Papa ha puntato il dito contro le tariffe della piscina, ritenute troppo elevate per molte famiglie, chiedendo all'amministrazione di intervenire per renderle più accessibili. La consigliera ha inoltre sollecitato una riflessione sul futuro del Bonolis, sostenendo che l'impianto rappresenta oggi un costo rilevante per il Comune e chiedendo se l'intenzione sia quella di venderlo, cederne una parte o individuare una diversa strategia di gestione. Ha infine chiesto la convocazione di una commissione consiliare dedicata. Nella replica, L'assessore Sbraccia ha spiegato che il Comune ha già affidato a tecnici un incarico per verificare lo stato dello stadio. Dalla relazione, ha riferito, sono emersi interventi di manutenzione straordinaria che saranno eseguiti prima dell'inizio del campionato, mentre altre opere verranno programmate successivamente. L'assessora ha precisato che, pur trattandosi di lavori di competenza comunale, la spesa non sarebbe così elevata come inizialmente ipotizzato, senza però quantificarne l'importo. Sbraccia ha inoltre annunciato che l'amministrazione sta lavorando per valorizzare la parte commerciale del Bonolis, con l'obiettivo di incrementare le entrate e ridurre il peso economico dell'impianto sulle casse comunali. Sul fronte della piscina comunale, l'assessora Liouras ha replicato di aver ricevuto il listino prezzi della stagione estiva, evidenziando la presenza di pacchetti dedicati alle famiglie. Ha assicurato che le tariffe saranno comunque esaminate e valutate, ribadendo la disponibilità dell'amministrazione ad affrontare la questione. Il confronto si è concluso con toni accesi, senza però arrivare a decisioni concrete né sulle tariffe della piscina né sul futuro dello stadio Bonolis.