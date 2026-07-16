BONOLIS, L'OPPOSIZIONE CHIEDE I CONTI: "QUANTO COSTERÀ AI CITTADINI?, SUBITO UNA COMMISSIONE"

Nuovo scontro in consiglio comunale sul futuro dello stadio Bonolis. Dopo l'intervento della consigliera Papa, anche la consigliera Angeloni ha attaccato la scelta dell'amministrazione di riportare l'impianto sotto la gestione comunale, definendola "una clamorosa sconfitta" rispetto a quello che era stato presentato come un passaggio storico. Angeloni ha ricordato che l'opposizione chiede da settembre scorso una commissione tecnica per fare chiarezza sui conti dello stadio e ha chiesto di conoscere il costo reale delle manutenzioni straordinarie necessarie. Il consigliere ha fatto riferimento alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su lavori agli impianti elettrici, antincendio e idrici, oltre ai futuri interventi sul manto erboso, domandando chi avrebbe dovuto verificare lo stato dell'impianto prima del ritorno alla gestione pubblica. L'esponente di opposizione ha inoltre sostenuto che i costi ricadranno sulle casse comunali e, quindi, sui cittadini, chiedendo come l'amministrazione intenda coprire le spese. Sembra che il comune si stia caricando di una spesa pari ad un milione di euro per la manutenzione straordinaria che nessuno dei vecchi gestori pare abbia fatto fino ad oggi. Nella replica, l'assessore Mimmo Sbraccia ha assicurato la disponibilità a convocare una commissione consiliare e a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica non appena sarà conclusa la relazione affidata ai tecnici comunali. Sbraccia ha ridimensionato le cifre circolate, spiegando che sono stati individuati alcuni interventi urgenti da realizzare prima dell'avvio del campionato e altri che saranno programmati successivamente. "Non è vero che le somme di cui si parla corrispondano tutte alla realtà", ha affermato, sottolineando che ogni impianto sportivo richiede manutenzioni straordinarie e ricordando che lo stadio risale al 2008. L'assessore ha ribadito che l'obiettivo dell'amministrazione è valorizzare la parte commerciale del Bonolis per ridurre il peso economico dell'impianto sulle casse comunali. Ha inoltre rivendicato la scelta di aver riportato lo stadio alla città e ha ricordato che la transazione approvata dal Comune ha consentito di chiudere un arbitrato che, secondo quanto riferito, avrebbe potuto costare circa 8 milioni di euro, definendo l'accordo raggiunto più favorevole per l'ente.