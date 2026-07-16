COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE A TERAMO, SCONTRO IN CONSIGLIO SUL RUOLO DIRIGENZIALE: IL COMUNE ANNUNCIA IL CONCORSO

Botta e risposta in Consiglio comunale sul futuro della dirigenza della Polizia locale. L'opposizione ed il consigliere Alessio D'Egidio ha chiesto chiarimenti all'assessore Ciapanna sulla scelta dell'amministrazione di istituire il posto di dirigente del Corpo e sulle modalità con cui intende coprirlo. Nel suo intervento, il consigliere ha richiamato l'articolo 110, comma 1, del Testo unico degli enti locali, sostenendo che il Comune avrebbe potuto conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato per regolarizzare la posizione dell'attuale comandante. Secondo il consigliere D'Egidio, la mancata nomina potrebbe esporre l'ente al rischio di un ricorso al giudice del lavoro con la richiesta di riconoscimento delle differenze retributive maturate. Per rafforzare la propria tesi ha citato anche un parere dell'Associazione professionale Polizia Locale d'Italia, domandando all'assessore se l'amministrazione intendesse ricorrere a un incarico fiduciario oppure bandire un concorso pubblico. L'assessore ha escluso l'ipotesi dell'incarico ex articolo 110, spiegando che la scelta politica è quella di garantire stabilità alla guida della Polizia locale attraverso un dirigente assunto a tempo indeterminato. Ha ricordato che la normativa regionale impone la presenza di un dirigente al vertice del Corpo e che la nuova organizzazione è già stata approvata dalla giunta. L'amministrazione, ha annunciato, procederà con un concorso pubblico aperto, il cui bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. L'obiettivo è concludere l'iter entro pochi mesi, in linea con quanto concordato con le organizzazioni sindacali, così da coprire stabilmente il posto dirigenziale. Nella replica finale il consigliere D'Egidio si è detto soddisfatto dell'annuncio del concorso, ma ha ribadito le proprie perplessità. A suo giudizio il Comune avrebbe dovuto sanare prima la posizione dell'attuale comandante attraverso un incarico dirigenziale temporaneo, evitando così il rischio di un eventuale contenzioso. "Avete fatto giocare il comandante in prima squadra senza fornirgli la casacca da titolare e l'ingaggio da titolare", ha affermato, sostenendo che un eventuale ricorso potrebbe tradursi in costi a carico della collettività.