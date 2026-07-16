STRADA DELLA CONA, L'OPPOSIZIONE INCALZA: "BASTA RITARDI". IL COMUNE: "PROGETTO IN CORSO E POI DECIDEREMO LE RISORSE"

Nuovo confronto in Consiglio comunale sulla riapertura della strada della Cona, nei pressi dell'Istituto per Geometri, chiusa da anni e ritenuta strategica soprattutto dopo il trasferimento di numerosi studenti nella zona. Il consigliere di opposizione Franco Fracassa ha ricordato come, dopo il sopralluogo effettuato nei mesi scorsi e la rimozione di parte degli ostacoli, la strada sia ancora inutilizzabile. Ha inoltre richiamato la vicenda dei terreni privati interessati dall'intervento, sottolineando che i proprietari, mai indennizzati, hanno presentato ricorso al Tar e che il Comune rischia di dover sostenere ulteriori spese. "L'amministrazione del 2016 aveva dato disposizione di rimuovere i rifiuti e restituire le aree ai proprietari. Sono passati altri dieci anni e ci ritroviamo ancora fermi", ha affermato il consigliere, chiedendo tempi certi per la riapertura e per la bonifica dell'area. Nella risposta, il Sindaco ha ricordato che nei mesi scorsi è stata sbloccata una situazione rimasta ferma per molti anni grazie anche al lavoro del consigliere Massimo Varani. Dopo la pulizia del tracciato, ha spiegato, il Comune ha avviato la progettazione definitiva per quantificare il costo dell'intervento. Secondo il Sindaco, il progetto servirà anche a valutare un'opera più ampia, in grado di migliorare la viabilità e aumentare i posti auto nella zona della Cona. Solo una volta definito il quadro economico il Consiglio comunale sarà chiamato a scegliere come procedere e quali risorse stanziare. Sul fronte del contenzioso con i proprietari, il Sindaco ha precisato che gli uffici stanno valutando la richiesta di indennizzo presentata dai privati per verificare la possibilità di una transazione. Ha inoltre evidenziato che il giudice non ha riconosciuto l'ipotesi di occupazione usurpativa dei terreni da parte del Comune. Per quanto riguarda i rifiuti presenti nell'area, il sindaco ha assicurato che le opere di messa in sicurezza sono già state eseguite e che resta da completare la rimozione dei materiali, operazione che sarà inserita nell'intervento complessivo insieme alla realizzazione della strada. "La situazione si è finalmente sbloccata - ha concluso - ora dobbiamo accelerare sia sul progetto sia sulla definizione dei rapporti con i proprietari".