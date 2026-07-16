LA STORIA INFINITA/ CERMIGNANO, IL CONSIGLIO DI STATO AZZERA IL VANTAGGIO: SI TORNA AL BALLOTTAGGIO

Si chiude con un nuovo ribaltamento la lunga vicenda giudiziaria sulle elezioni comunali di Cermignano. Il Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata oggi, ha annullato uno dei voti attribuiti alla lista "Insieme Possiamo" di Elisa Marchiselli, facendo venir meno il vantaggio che le aveva consentito di essere proclamata sindaca dal Tar. Dopo il ricalcolo, le due liste risultano in perfetta parità. La decisione apre ora la strada al ballottaggio, mentre sarà la Prefettura a stabilire tempi e modalità per lo svolgimento della consultazione. La vicenda era iniziata dopo il voto amministrativo, quando Danilo Del Cane, candidato di "Tradizione e Futuro", aveva vinto con tre voti di scarto. I successivi ricorsi avevano più volte modificato l'esito, con un'alternanza di pronunce tra Tar e Consiglio di Stato. L'ultima sentenza ristabilisce l'equilibrio tra le due liste e rimette la scelta definitiva agli elettori.