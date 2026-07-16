ASFALTI, AL VIA I LAVORI NOTTURNI TRA LE ROTONDE DI CARTECCHIO E VIA BIONDI

Sono partiti questa sera i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra le rotonde di Cartecchio e via Biondi, uno degli interventi più attesi del piano asfalti estivo predisposto dal Comune di Teramo. Le operazioni vengono eseguite in orario notturno per limitare al minimo i disagi alla circolazione e interesseranno anche via Biondi e il collegamento tra la rotatoria di Cartecchio e l'ex Facoltà di Medicina Veterinaria, lungo viale Crispi. A seguire da vicino l'avvio del cantiere è l'assessore Domenico Sbraccia, che ha effettuato un sopralluogo per verificare l'andamento delle operazioni. L'intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina, già avviato nelle scorse settimane con il rifacimento dell'asfalto in via Po.