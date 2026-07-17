ECCO "ME TE O TERAMO", L'ASSOCIAZIONE CIVICA CHE VUOLE CAMBIARE IL "CLIMA" DELLA POLITICA CITTADINA



C'è anche un gioco di parole nel nome scelto dai promotori: "Me Te O Teramo" richiama inevitabilmente il meteo, quasi a voler sottolineare che il "tempo" politico che si respira oggi in città non è dei migliori e che è arrivato il momento di provare a cambiare clima. Un messaggio simbolico che accompagna la nascita di una nuova associazione civica destinata a inserirsi nel dibattito pubblico teramano. L'iniziativa guarda chiaramente ai temi della politica e dell'amministrazione cittadina, pur rivendicando un'identità civica e apartitica. L'obiettivo dichiarato è quello di creare uno spazio di confronto permanente, capace di elaborare idee e proposte per il futuro di Teramo, coinvolgendo cittadini, professionisti ed esponenti della società civile. A fondare l'associazione sono stati Domenico Bucciarelli, Arrigo Di Domenicantonio, Mauro Di Pietro, Roberto Di Sante, Luciano Di Marzio, Osvaldo Di Teodoro, Marcello Francia, Franca Labrecciosa, Francesco Mariani, Fabio Pirocchi, Valentina Papa, Luca Radaelli e Ferdinando Toscani, insieme ad altri cittadini che hanno deciso di condividere un percorso comune. Nel documento costitutivo, "Me Te O Teramo" spiega di voler favorire una partecipazione più attiva e consapevole alla vita pubblica, affrontando le principali questioni che riguardano lo sviluppo della città, dalla riqualificazione urbana ai servizi, fino alle prospettive economiche e sociali del territorio. Pur senza presentarsi come un soggetto politico, l'associazione nasce con l'ambizione di incidere nel confronto cittadino, mettendo sul tavolo analisi, idee e proposte. L'intenzione è quella di costruire un luogo di elaborazione civica aperto al dialogo e al contributo di tutti coloro che intendono partecipare al rilancio di Teramo. La scelta del nome, però, rappresenta probabilmente il primo messaggio politico dell'associazione: **se il "meteo" della città appare nuvoloso, "Me Te O Teramo" punta a cambiare il clima, nella convinzione che per Teramo sia arrivato il momento di aprire una nuova stagione di confronto e partecipazione.

INFO: Osvaldo di Teodoro 320.2173378