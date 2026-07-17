VIDEO/ CONTI IN ORDINE, LA CORTE DEI CONTI PROMUOVE IL RENDICONTO 2025 DELLA REGIONE ABRUZZO: DISAVANZO AZZERATO

La Corte dei Conti ha promosso il rendiconto generale 2025 della Regione Abruzzo, certificando la regolarità del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico nel corso dell'udienza di parificazione svoltasi all'Aquila.

Il via libera della magistratura contabile rappresenta un passaggio importante nel percorso di risanamento dei conti regionali. Al 31 dicembre 2025, infatti, la Regione ha raggiunto l'obiettivo di finanza pubblica previsto dalla normativa, completando il progressivo riassorbimento del disavanzo accumulato negli anni precedenti.

L'assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, ha parlato di un risultato che conferma la solidità della gestione finanziaria dell'ente. La Corte dei Conti, ha evidenziato, ha parificato il rendiconto senza formulare rilievi, riconoscendo la correttezza delle procedure adottate e il rispetto dei principi contabili. Tra gli elementi più significativi figura un saldo positivo di circa 80 milioni di euro, indicato dall'assessore come la dimostrazione dell'efficacia della politica di rigore finanziario adottata dalla Regione.

Quaglieri ha inoltre ringraziato il Dipartimento Bilancio, i dirigenti regionali e i magistrati della Corte dei Conti per il lavoro svolto durante l'attività istruttoria e nella fase di preparifica.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha definito il giudizio della Corte un importante riconoscimento del percorso avviato nel 2019. In sei anni, ha ricordato, il disavanzo è passato da oltre 411 milioni di euro a un sostanziale azzeramento.

L'andamento dei conti evidenzia una costante riduzione del disavanzo: dai 292,6 milioni del 2021 ai 222 milioni del 2022, quindi 151 milioni nel 2023 e 97,4 milioni nel 2024, fino al completo riassorbimento registrato nel 2025.

Dopo la parifica del rendiconto, la Regione si prepara ora ad approvare l'assestamento del bilancio 2026, che sarà portato prima all'esame della giunta e successivamente del Consiglio regionale, con l'obiettivo di consolidare gli equilibri finanziari e proseguire lungo il percorso di stabilità dei conti pubblici.