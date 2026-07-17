GIULIANOVA RICORDA PAOLO VASANELLA: UNA PANCHINA SUL MOLO SUD PER IL SUO IMPEGNO NEL PORTO E NEL SOCIALE

Un luogo simbolico affacciato sul mare per custodire il ricordo di Paolo Vasanella. Al Molo Sud, nei pressi del Faro Rosso di Giulianova, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della panchina dedicata all'ex presidente dell'Ente Porto, figura che ha lasciato un segno profondo nella crescita dello scalo marittimo cittadino e nella vita sociale della comunità. L'iniziativa ha riunito familiari, amici, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini, che hanno voluto rendere omaggio a una persona ricordata per il suo impegno, la disponibilità e il forte legame con Giulianova. La panchina, collocata in uno dei luoghi più rappresentativi del porto, diventa così uno spazio della memoria, destinato a mantenere vivo il ricordo di Vasanella e del suo contributo allo sviluppo del comparto portuale e alle attività sociali del territorio. La cerimonia è stata caratterizzata da momenti di intensa emozione, con interventi che hanno ripercorso il percorso umano e professionale dell'ex presidente dell'Ente Porto, sottolineandone la capacità di lavorare sempre nell'interesse della collettività. Con questa dedica, Giulianova aggiunge un nuovo segno tangibile di riconoscenza verso una personalità che ha saputo lasciare un'eredità fatta di impegno, passione e servizio alla comunità. Noi lo ricordiamo con questa foro scattata qualche anno fa proprio sul molo sud.