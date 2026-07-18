SOSTA IN CENTRO, ACCORDO SUL MULTIPIANO: ABBONAMENTO ANNUO A 183 EURO ED ORA SI LAVORA PER TOGLIERE LA EASY HELP

Si chiude la partita sulla convenzione per il parcheggio multipiano di piazzale San Francesco. Da ora i cittadini potranno usufruire di un abbonamento annuale al costo di 183 euro, una cifra nettamente inferiore rispetto ai precedenti 570 euro richiesti per la stessa tipologia di sosta. L'intesa è stata raggiunta tra il Comune e Costruttori Teramani, società che gestisce il parcheggio. L'amministrazione comunale sosterrà economicamente l'iniziativa con un contributo di circa 190 euro per ogni abbonamento, stanziando complessivamente fino a 120 mila euro per un massimo di circa 600 posti. L'obiettivo dell'operazione è favorire lo spostamento delle auto di residenti e lavoratori nel multipiano, liberando così stalli lungo le strade del centro storico e migliorando la disponibilità di parcheggi. Soddisfazione è stata espressa anche dai gruppi di opposizione. Il consigliere Berardo Rabbuffo ha definito l'accordo un primo passo concreto per affrontare il tema della sosta, sottolineando come la misura consenta di alleggerire la pressione sui parcheggi cittadini senza gravare eccessivamente sulle casse comunali. Ha inoltre evidenziato il contributo di Costruttori Teramani, che ha previsto anche la disponibilità di biciclette elettriche. Nel corso della discussione è stato affrontato anche il tema della gestione dei parcheggi a pagamento affidata a Easy Help. La maggioranza e l'opposizione hanno condiviso la necessità di istituire una commissione consiliare che analizzi il contratto in essere, in scadenza nel 2030, e valuti eventuali prospettive future per il servizio.