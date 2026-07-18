PONTE ANCARANESE, AL VIA IL NUOVO ATTRAVERSAMENTO: ENTRO FINE LUGLIO TORNA IL DOPPIO SENSO DI MARCIA

Un passo decisivo verso la riqualificazione di uno dei collegamenti più importanti tra Abruzzo e Marche. Prende ufficialmente il via il progetto per il nuovo Ponte Ancaranese sul fiume Tronto, un'opera strategica inserita nel programma della ricostruzione post-sisma che, nel frattempo, porterà già entro la fine di luglio alla riapertura dell'attuale ponte con il ripristino del doppio senso di circolazione.

L'intervento, finanziato attraverso l'Ordinanza Speciale n. 122 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, riguarda gli attraversamenti tra Ascoli Piceno e Ancarano ed è considerato fondamentale per ristabilire la piena continuità viaria tra le due regioni. Il valore complessivo dell'opera è pari a 15,7 milioni di euro.

Il progetto nasce per superare definitivamente le criticità strutturali emerse negli ultimi anni sia sul ponte storico in muratura sia sull'attuale ponte in cemento armato, aggravate dagli effetti del terremoto del 2016 e dall'erosione provocata dal fiume Tronto.

Il primo intervento prevede la messa in sicurezza e la riapertura del ponte storico, con il completamento dei lavori previsto entro il 31 luglio. Successivamente prenderà forma la nuova infrastruttura che sostituirà l'attuale ponte in cemento armato, garantendo standard più elevati di sicurezza, anche dal punto di vista sismico.

Per accelerare i tempi, l'opera è stata suddivisa in due lotti. Il primo, da circa un milione di euro, comprende la demolizione dell'attuale ponte, la realizzazione della viabilità provvisoria e tutte le opere preparatorie. Il secondo, da 14,7 milioni di euro, riguarda invece la costruzione del nuovo attraversamento, gli adeguamenti stradali e le sistemazioni idrauliche necessarie.

Il nuovo Ponte Ancaranese sarà una struttura ad arco in acciaio sviluppata su tre campate, con impalcato misto acciaio-calcestruzzo. Sarà realizzato circa nove metri più a valle rispetto all'attuale tracciato, mantenendo comunque lo stesso corridoio infrastrutturale e migliorando sia la sicurezza stradale sia il comportamento idraulico dell'attraversamento durante le piene del Tronto. Alla progettazione ha contribuito anche il professor Enzo Siviero, tra i massimi esperti internazionali nel settore dei ponti.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni coinvolte. Il commissario Guido Castelli ha definito il nuovo ponte un'infrastruttura strategica per la mobilità e per il rilancio economico dell'intera vallata del Tronto, mentre il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra enti che ha consentito di accelerare l'iter dell'opera e ridurre i disagi per cittadini e imprese.

Con il completamento dell'intervento, il territorio potrà contare su due infrastrutture complementari: il recupero dello storico ponte in muratura e un nuovo ponte moderno, sicuro e progettato secondo i più avanzati criteri ingegneristici, restituendo un collegamento essenziale tra Abruzzo e Marche.