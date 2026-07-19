VIDEO/ CAOS NIDI, COMMISSIONE STRAORDINARIA IL 22 LUGLIO: IN AULA ANCHE I GENITORI DEI BIMBI ESCLUSI

Fare chiarezza sulla vicenda delle iscrizioni pomeridiane ai nidi d'infanzia comunali e sulle numerose famiglie rimaste senza posto. È questo l'obiettivo della commissione consiliare convocata dal presidente Valeria Di Giandomenico su richiesta del consigliere Mario Cozzi per martedì 22 luglio, un appuntamento destinato a fare il punto su una delle questioni che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito cittadino. Alla seduta prenderanno parte anche alcuni genitori dei bambini esclusi dalla graduatoria, intenzionati a ottenere risposte direttamente dall'amministrazione comunale sulle scelte adottate per l'organizzazione del servizio e sulle prospettive per le famiglie rimaste senza accesso alla frequenza pomeridiana. La commissione servirà a ricostruire l'intera vicenda, approfondendo il lavoro svolto dall'assessore all'Istruzione Miriam Tullii e dagli uffici comunali competenti nella gestione delle graduatorie e delle disponibilità di posti. Al centro del confronto ci saranno anche le possibili soluzioni per ampliare il servizio e verificare se vi siano margini per consentire l'ingresso dei bambini attualmente esclusi. Tra gli argomenti che saranno affrontati figura anche la questione delle rette del mese di luglio, tema sollevato da diverse famiglie che chiedono chiarimenti sui pagamenti e sulle modalità di applicazione delle tariffe in questa fase di transizione. L'incontro rappresenterà quindi un'occasione di confronto diretto tra amministratori, tecnici e genitori, chiamati a fare il punto su una vicenda che continua a suscitare preoccupazione tra le famiglie teramane. L'obiettivo è comprendere le ragioni che hanno determinato l'esclusione di diversi bambini e verificare quali interventi possano essere adottati per rispondere alle esigenze delle famiglie in vista dell'avvio del nuovo anno educativo.