BELLANTE / IL SINDACO REPLICA ALL'ASSESSORA: «HO FATTO UNA SCELTA PER RAFFORZARE L'AZIONE DI GOVERNO, NON PER ALIMENTARE POLEMICHE»





A seguito delle dichiarazioni dell’assessora Teresa Di Berardino riguardanti il ritiro della delega al BIM già a lei assegnata, ritengo doveroso informare e ricordare che l'Assemblea del BIM è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, i quali possono (non debbono) nominare propri delegati, e che per questo la eventuale redistribuzione delle deleghe rientra nelle prerogative del Sindaco e nelle scelte di indirizzo che competono alla guida dell’Amministrazione. Le decisioni da me assunte non sono mai state frutto di improvvisazione, né di valutazioni personali, ma di una responsabilità politica che grava in primis sulle mie spalle e che richiede chiarezza, continuità e, soprattutto, piena operatività.

La delega al BIM comporta impegni puntuali e un coordinamento costante con il Sindaco, che di quella delega è il titolare, con le associazioni e con gli enti sovracomunali. Quando questi livelli di interlocuzione non risultano garantiti, è compito del Sindaco intervenire per assicurare la massima efficacia dell’azione amministrativa.

Non entro nelle ricostruzioni polemiche né nelle interpretazioni soggettive dei fatti: l’Amministrazione deve lavorare su dati, atti e responsabilità, non su percezioni personali di chicchessia, me compreso.

L’assessora Di Berardino conserva tutte le deleghe assessorili importanti assegnatele all'indomani delle elezioni, che richiedono idee nuove e lavoro costante, e mi aspetto che continui a svolgerle con serietà, come è doveroso per chiunque ricopra un ruolo pubblico. Perché "lavorare nell'interesse del territorio" non può essere una manifestazione di intenti, bensì applicazione concreta della propria capacità di produrre impegno e risultati, e magari anche farsi presenti all'inaugurazione del più importante evento culturale che il nostro cartellone offre ai residenti e ai turisti.

La Giunta prosegue il proprio lavoro con determinazione e unità, concentrata sulle priorità del territorio e sulle iniziative già programmate. Le scelte compiute servono a rafforzare la capacità di governo, non ad alimentare polemiche.

Da parte mia, la linea è chiara: stabilità, responsabilità e rispetto dei ruoli. Il resto appartiene alla dialettica politica, che non deve mai ostacolare, e non ostacolerà, il lavoro per la comunità.



Giovanni Melchiorre

Sindaco di Bellante