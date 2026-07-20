CONTROLLI SULLE BICI ELETTRICHE, FIACCANO LE IRREGOLARITÀ: OLTRE 50 MEZZI VERIFICATI

Proseguono e si intensificano i controlli della Polizia Locale sul territorio, con un'attenzione particolare alle zone più frequentate della città durante il periodo estivo. L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza, tutelare pedoni e ciclisti e assicurare il rispetto delle regole della circolazione.

Nella sola giornata di ieri gli agenti hanno effettuato una serie di servizi mirati dedicati alle biciclette elettriche, predisponendo appostamenti in diversi punti strategici: lungo corso Nazario Sauro, sul lungomare Zara nei pressi dello stabilimento Caprice, nella zona dei campeggi a nord e sul lungomare sud, all'altezza del molo.

Nel corso dell'operazione sono stati controllati oltre cinquanta velocipedi a pedalata assistita. Le verifiche hanno portato alla contestazione di diverse violazioni al Codice della strada, con l'emissione dei relativi verbali nei confronti dei trasgressori.

Il sindaco Jwan Costantini ha sottolineato come l'Amministrazione intenda mantenere alta l'attenzione sul rispetto delle regole: «È nostro dovere garantire il decoro urbano e la serenità dei cittadini, così come di tutti coloro che frequentano la nostra città. Ringrazio il Comando della Polizia Locale per il lavoro svolto e confermo che i controlli proseguiranno con regolarità anche nelle prossime settimane».