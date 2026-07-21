×

Avviso

Non ci sono cétégorie

TERAMO, VIA LIBERA ALLA GARA DA OLTRE 8 MILIONI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

ComuneteramoIl Comune di Teramo ha pubblicato il bando europeo per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica destinato agli alunni con disabilità delle scuole di primo e secondo grado e dei nidi comunali. L'appalto, della durata di tre anni scolastici, ha un valore complessivo stimato che, comprensivo di opzioni e proroghe, supera gli 8 milioni di euro.

La procedura riguarda gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando quindi il miglior rapporto tra qualità del servizio e prezzo. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma degli appalti del Comune.

Il servizio è rivolto agli studenti con disabilità frequentanti le scuole di primo grado del Comune di Teramo, gli istituti di secondo grado presenti sul territorio comunale e i bambini con disabilità iscritti ai nidi d'infanzia comunali, sia a gestione diretta sia indiretta. L'assistenza potrà essere svolta anche presso istituti paritari, sulla base delle esigenze individuate dal Servizio Sociale comunale in collaborazione con scuole e Asl.

Secondo le stime contenute nel bando saranno necessarie 83.097 ore di assistenza educativa. Il costo del lavoro è stato quantificato in 21,98 euro l'ora, mentre il prezzo orario posto a base d'asta è fissato in 23,07 euro. Il valore annuo dell'appalto ammonta a 1.917.047,79 euro, mentre il valore del triennio raggiunge 5.751.143,37 euro, esclusa Iva.

Considerando il cosiddetto quinto d'obbligo, che consente al Comune di aumentare o ridurre le prestazioni entro determinati limiti, e l'eventuale proroga tecnica necessaria per completare una futura gara, il valore complessivo dell'affidamento arriva a 8.033.134,47 euro, pari a oltre 8,4 milioni di euro Iva compresa.

L'amministrazione comunale si riserva infatti la possibilità di modificare il numero delle ore di assistenza in funzione delle necessità degli utenti e delle disponibilità di bilancio, oltre a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo gestore al termine del triennio.

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno dimostrare una significativa solidità economica e organizzativa. Tra i requisiti richiesti figurano un fatturato complessivo di almeno 3 milioni di euro maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio e l'esperienza nella gestione di servizi analoghi per un valore complessivo non inferiore a 7 milioni di euro negli ultimi dieci anni.

L'obiettivo del nuovo affidamento è garantire continuità a un servizio fondamentale per favorire l'autonomia, l'inclusione scolastica e la comunicazione degli studenti con disabilità, assicurando un'assistenza educativa qualificata per l'intero triennio scolastico.

 
 