VIDEO / SCUOLA E REGIONE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO, PERCHE' ANCHE UN LIKE PUO' FARE MALE....

Prosegue il ciclo di incontri di "Abruzzo contro il Bullismo", promosso dall'associazione "Società Civile" e patrocinato dalla Regione Abruzzo. Oggi è stata la volta dei ragazzi del "Di Poppa-Rozzi" di Teramo che, nell'aula magna dell'Istituto capitanato dalla dirigente scolastica Caterina Provvisiero, hanno avuto modo di dialogare con l'assessore regionale a Istruzione e Sociale, Pietro Quaresimale, e con l'ingegnere informatico Giammaria De Paulis, anche autore di un volume dedicato ai rischi del Cyberbullismo. "Anche un like messo sotto un post offensivo e denigratico può essere pericoloso, può scatenare reazioni negative..." spiega De Paulis. Preziose le testimonianze di alcune studentesse che hanno ribadito l'importanza di riconoscere subito gli atteggiamenti subiti dai bulli di turno e l'urgenza di parlarne con qualcuno, a cominciare dai docenti. "I nostri ragazzi devono sapere che la Scuola c'è, che la Scuola non è solo didattica e formazione ma è un luogo in cui crescere nel rispetto reciproco" ha commentato la preside Provvisiero. Gli incontri di "Abruzzo contro il Bullismo" proseguiranno fino al prossimo 3 marzo e toccheranno diversi Istituti scolastici superiori della provincia di Teramo e nei comuni di Pescara, L'Aquila e Chieti.

