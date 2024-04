REGIONE/ PAOLO GATTI ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITA', POLITICHE SOCIALI, LAVORO, FORMAZIONE. QUI L'ELENCO DI TUTTI GLI ALTRI PRESIDENTI DI COMMISSIONE

Si sono svolte nel pomeriggio, a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, le sedute di insediamento, con l’elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza, delle Commissioni consiliari. In Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, eletti presidente Vincenzo D’Incecco (con 18 voti), vicepresidente Pierpaolo Pietrucci (13 voti), segretario Antonietta La Porta (25 voti). In Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”, presidente Emiliano Di Matteo (17 voti), vicepresidente Antonio Di Marco (13 voti) e segretario Carla Mannetti (26 voti). In Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive”, presidente Nicola Campitelli (18 voti), vicepresidente Dino Pepe (13 voti), segretario Maria Assunta Rossi (28 voti). In Quarta Commissione “Politiche europee, internazionali, programmi della Commissione europea, partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”, presidente Leonardo D'Addazio (18 voti), vicepresidente Enio Pavone (13 voti), segretario Luca De Renzis (27 voti). In Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro” eletti presidente Paolo Gatti (18 voti), vicepresidente Vincenzo Menna (13 voti) e segretario Marilena Rossi (28 voti). Commissione di Vigilanza: presidente Sandro Mariani (18 voti), vicepresidente Francesco Prospero (13 voti), segretario Luciano Marinucci(26 voti). Giunta per il Regolamento: presidente Luca De Renzis (18 voti), vicepresidente Enio Pavone (13 voti), segretario Vincenzo D’Incecco (23 voti).