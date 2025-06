CONSIGLIO REGIONALE, SEDUTA IL 19 GIUGNO: ALL’ORDINE DEL GIORNO LEGGE OMNIBUS E SUICIDIO ASSISTITO

È convocata per giovedì 19 giugno alle ore 15.30, nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, la prossima seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Due i punti principali all’ordine del giorno, entrambi di particolare rilievo politico e sociale.

Si partirà con l’esame della proposta di legge presentata dai consiglieri Lorenzo Sospiri e Antonio Di Matteo, dal titolo “Disposizioni di modifica di leggi regionali e di carattere urgente”. Il testo, una sorta di legge omnibus, interviene su diverse materie di competenza regionale, dalle politiche sociali alla cultura, passando per impianti sportivi, servizi aeroportuali e gestione del territorio.

A seguire, l’Aula sarà chiamata a discutere il delicato progetto di legge “Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”, frutto di un’iniziativa popolare. Il testo torna in discussione con procedura d’urgenza, come previsto dalla normativa regionale che regola referendum e iniziative legislative dei cittadini.

Il progetto era già approdato in Consiglio il 26 giugno 2024, ma in quell’occasione non si arrivò al voto. Da allora è partito il conto alla rovescia dei 12 mesi previsti dalla legge regionale per la decisione definitiva dell’Assemblea.

La seduta del 19 giugno si annuncia dunque densa di contenuti e potenzialmente decisiva su temi che toccano tanto l’organizzazione amministrativa quanto i diritti civili.