SICUREZZA INFORMATICA, POLIZIA DI STATO E SAGA FANNO SQUADRA PER DIFENDERE L'AEROPORTO

È stato siglato oggi il protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e la Società di gestione dell’aeroporto di Pescara, SAGA SpA, che ha come obiettivo il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto ai crimini informatici che minacciano infrastrutture sensibili e strategiche.

L'accordo è stato sottoscritto, alla presenza del Questore di Pescara dott. Francesco Rattà, dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale “Abruzzo” dott. Gianluca de Donato e dal Presidente della S.A.G.A. SpA, Avv. Giorgio Fraccastoro.

La cerimonia si è svolta presso la Sala CdA dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi” di Pescara.

Il protocollo siglato mira a sviluppare e consolidare le modalità di cooperazione tra la Polizia di Stato e la società di gestione aeroportuale, per garantire una protezione più efficace dei sistemi digitali mediante un’azione sinergica a tutela della collettività.

Con questo accordo le parti si impegnano ad adottare procedure di intervento e di scambio di informazioni utili a contrastare, più efficacemente, i crimini informatici che possano comportare l’interruzione dei servizi di pubblica utilità, l’indebita sottrazione di informazioni o qualsiasi ulteriore attività illecita.

L’obiettivo è quindi il rafforzamento, anche a livello regionale, delle sinergie necessarie per prevenire e contrastare i reati informatici, competenza specifica della Polizia Postale, e che viene esercitata attraverso l’azione del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.) e dei Nuclei Operativi per la Sicurezza Cibernetica (NOSC), operativi a livello territoriale.

In particolare, la Polizia di Stato svolge già da tempo, tramite il C.N.A.I.P.I.C., una rilevante attività di prevenzione e repressione dei crimini informatici, di matrice comune, organizzata o terroristica, che hanno per obiettivo le infrastrutture informatizzate di natura critica e di rilevanza nazionale.

“Nel panorama attuale, in cui la dimensione digitale non è più un elemento accessorio ma fondamentale nelle nostre attività quotidiane, la collaborazione sinergica tra pubblico e privato, nel contrasto al cybercrime, non è solo auspicabile, ma diventa un pilastro fondamentale e imprescindibile per tessere una rete di sicurezza informatica resiliente, capace di proteggere efficacemente il tessuto economico e i cittadini”, ha dichiarato il Questore dott. Francesco Rattà.

Il Presidente della SAGA SpA, Avv. Giorgio Fraccastoro, ha aggiunto: “La cyber security è un tema sempre più centrale nella quotidianità e riteniamo che la prevenzione di reati informatici che possono compromettere la struttura aeroportuale e la sicurezza degli utenti sia un vero e proprio dovere. Per questa ragione, abbiamo appoggiato convintamente la sottoscrizione di questo protocollo, che mira a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai crimini informatici a tutela delle infrastrutture sensibili dello scalo. Siamo certi che rappresenterà un modello di riferimento per il territorio. Ribadiamo il totale appoggio e la massima collaborazione con le forze di Polizia per garantire i migliori standard di sicurezza informatica, consapevoli del ruolo strategico degli aeroporti per il sistema economico nazionale e abruzzese. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Polizia Postale per il prezioso supporto e la Questura di Pescara per l’attività svolta quotidianamente e auguriamo al nuovo questore, Francesco Rattà, un buon lavoro. La sinergia del nostro scalo con la questura di Pescara è costante e siamo a completa disposizione per potenziare questa stretta collaborazione sotto ogni ambito.”

“Gli scenari attuali e l’esperienza ormai consolidata dimostrano che la possibilità di attacchi informatici alle infrastrutture strategiche è un rischio concreto”, ha affermato il dott. Gianluca De Donato, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo. “Intese e collaborazioni come questa, sebbene operano di fatto a livello locale, hanno un riverbero di più ampio respiro concorrendo a rafforzare le difese del sistema-Paese, grazie alla rete cui partecipano soggetti pubblici e privati. L’azione del C.N.A.I.P.I.C., in questo contesto, è essenziale per fronteggiare minacce sempre più sofisticate. La stipula di questo accordo consentirà la creazione di un modello operativo condiviso per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che minacciano l’operatività e la sicurezza dei sistemi digitali delle società di gestione aeroportuale.”