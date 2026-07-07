PRIMI SEI MESI 2026: +14,04% DI TURISTI STRANIERI IN ABRUZZO, D'AMARIO: "SIAMO LA TERZA REGIONE D'ITALIA PER PERCENTUALE DI CRESCITA, UN RISULTATO CHE PREMIA IL LAVORO SVOLTO"

«I dati diffusi dal Ministero dell'Interno attraverso la piattaforma "Alloggiati Web" rappresentano una straordinaria conferma del percorso che la Regione Abruzzo ha intrapreso negli ultimi anni per rafforzare la propria attrattività turistica. Essere oggi la terza regione italiana per crescita delle presenze turistiche di stranieri è un risultato che ci riempie di orgoglio e che premia il grande lavoro portato avanti nella promozione e nella valorizzazione del nostro territorio».

Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario, commentando i dati relativi al primo semestre 2026.

«L'Abruzzo registra un incremento del 14,04% delle presenze turistiche dall'estero, un dato che ci colloca al terzo posto in Italia. Un risultato ancora più significativo se confrontato con la media nazionale, che si attesta al +6,45% per gli arrivi internazionali e al +4,43% complessivo. Numeri che certificano come la nostra regione stia crescendo ad un ritmo decisamente superiore rispetto al resto del Paese e che dimostrano come l'Abruzzo sia ormai una destinazione sempre più conosciuta, apprezzata e scelta dai visitatori stranieri.»

«Questi risultati non arrivano per caso. Sono il frutto di un intenso lavoro di squadra, della programmazione della Regione Abruzzo, degli investimenti nella promozione, del potenziamento dei collegamenti, della valorizzazione delle nostre eccellenze ambientali, culturali, enogastronomiche e sportive e della straordinaria capacità degli operatori turistici di accogliere chi sceglie la nostra terra. A tutti loro va il mio ringraziamento.»

«Quello raggiunto rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto un punto di partenza. Essere tra le regioni che crescono di più in Italia ci rende orgogliosi, ma allo stesso tempo ci responsabilizza ancora di più. Continueremo a lavorare con determinazione affinché l'Abruzzo possa consolidare questo trend, diventare sempre più competitivo e puntare ad essere la prima regione italiana per crescita e qualità dell'offerta turistica. Abbiamo tutte le potenzialità per riuscirci e continueremo a mettere in campo ogni iniziativa utile per raggiungere questo obiettivo.»