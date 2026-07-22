CASE DI RIPOSO ASP1, I SINDACATI: "SANITALIA HA PAGATO SOLO UNA PARTE DEI LAVORATORI"

Nuove tensioni nella vertenza che coinvolge i lavoratori delle case di riposo dell'Asp1 di Teramo. Le organizzazioni sindacali denunciano che la cooperativa Sanitalia avrebbe liquidato integralmente lo stipendio di maggio soltanto a una parte dei dipendenti, lasciando gli altri con il pagamento fermo al 50%, una scelta definita «unilaterale» e priva di criteri trasparenti.

Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Ugl Salute parlano di una disparità di trattamento inaccettabile tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni e garantiscono lo stesso servizio nelle strutture di Teramo, Civitella del Tronto e Nereto.

Secondo i sindacati, quanto accaduto contrasterebbe con gli impegni assunti durante il tavolo convocato nei giorni scorsi in Prefettura, alla presenza dell'assessore regionale Roberto Santangelo, del prefetto, del commissario dell'Asp1, della Regione e delle cooperative. In quella sede, spiegano le sigle sindacali, era stato prospettato che i pagamenti sarebbero stati effettuati solo dopo l'effettivo trasferimento delle risorse regionali.

La situazione, sottolineano ancora le organizzazioni dei lavoratori, resta quindi tutt'altro che risolta. Oltre 250 dipendenti continuano ad attendere il saldo delle mensilità arretrate, la quattordicesima e le altre spettanze maturate, pur garantendo quotidianamente l'assistenza a circa 350 anziani ospiti delle tre residenze.

I sindacati ribadiscono che il peso della crisi non può continuare a ricadere sui lavoratori, costretti da mesi a fare i conti con ritardi negli stipendi mentre continuano a garantire un servizio essenziale.

Sul fronte giudiziario, resta ora attesa la decisione del tribunale sullo sblocco del pignoramento dei conti dell'Asp1. La sentenza è prevista entro circa una settimana e potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per la soluzione della vertenza.

Le organizzazioni sindacali annunciano infine che, in assenza di risposte rapide e definitive, sono pronte a promuovere nuove iniziative di mobilitazione e ad attivare ogni azione sindacale e legale a tutela dei lavoratori.