VIDEO/ CENTRO PER L'IMPIEGO, GATTI: "ABBIAMO EVITATO IL TRASFERIMENTO AL PARCO DELLA SCIENZA"

«Quello di oggi è un risultato importante perché, per la prima volta, la Regione Abruzzo acquista direttamente una sede destinata a un Centro per l'Impiego», ha dichiarato il consigliere regionale Paolo Gatti. «Ma non possiamo dimenticare il lungo percorso che ci ha portato fin qui. Per anni il Centro per l'Impiego di Teramo ha avuto bisogno di una sede adeguata e la Regione è intervenuta con un investimento di circa 1,2 milioni di euro per consentire l'acquisto dell'immobile. Due anni fa affrontammo anche il rischio concreto di una delocalizzazione al Parco della Scienza. Ritenemmo che quella non fosse la scelta giusta e condividemmo la necessità di mantenere il servizio nel cuore della città, evitando di spostare fuori dal centro una funzione così importante. Oggi possiamo dire di aver raggiunto l'obiettivo: il Centro per l'Impiego resta in una posizione strategica, facilmente accessibile ai cittadini, e dispone finalmente di spazi moderni e pienamente adeguati alle esigenze dell'utenza e del personale».