VIDEO/ OCCUPAZIONE IN ABRUZZO, SCINTILLE TRA CAVALLARI E MAGNACCA DURANTE L'INAUGURAZIONE

L'inaugurazione della nuova sede del Centro per l'Impiego di Teramo è stata anche l'occasione per un vivace confronto politico sui numeri dell'occupazione in Abruzzo. A innescare il dibattito sono stati i dati illustrati dalla presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, Antonella Ballone, che ha tracciato un quadro positivo dell'andamento del mercato del lavoro regionale. Le cifre presentate hanno però subito suscitato le osservazioni del consigliere regionale Giovanni Cavallari, che ha espresso perplessità sulla lettura dei dati e sull'effettiva situazione occupazionale del territorio. Ne è nato un botta e risposta con l'assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, che ha invece difeso i risultati raggiunti dalla Regione e le politiche adottate per favorire la crescita dell'occupazione, sostenendo la validità dei numeri illustrati nel corso della cerimonia. Per alcuni minuti il confronto ha animato l'inaugurazione, con toni accesi ma sempre nell'ambito del dibattito istituzionale. A riportare la discussione su binari più distesi è stato il sindaco di Teramo, intervenuto con un invito a concentrarsi sul significato dell'iniziativa e sull'importanza della nuova sede del Centro per l'Impiego come servizio a disposizione di cittadini e imprese. Il momento di confronto si è poi concluso con il prosieguo della cerimonia inaugurale e la visita ai nuovi uffici.