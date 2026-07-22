VIDEO/ MAGNACCA: "LA PROVINCIA VOLEVA SFRATTARE IL CENTRO PER L'IMPIEGO, È MANCATO IL SENSO ISTITUZIONALE"

L'assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha colto l'occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Centro per l'Impiego di Teramo per rivendicare l'impegno della Regione e togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Provincia. «È singolare – ha affermato – che da una parte si chieda di fare ogni sforzo possibile per creare opportunità di lavoro e aiutare le imprese a trovare personale e, dall'altra, si mettano in atto iniziative che rischiano di penalizzare proprio un servizio fondamentale come il Centro per l'Impiego». Magnacca ha ricordato le vicende che hanno interessato la precedente sede, ospitata in un immobile della Provincia di Teramo. «La Provincia ha inviato più volte comunicazioni con cui chiedeva di liberare gli spazi, mettendo di fatto a rischio la permanenza degli uffici. In alcune circostanze – ha aggiunto – ci siamo persino trovati di fronte alle porte chiuse. Da ex sindaco considero quei comportamenti estremamente gravi e irresponsabili». L'assessore ha quindi invitato tutte le istituzioni a mettere da parte le polemiche. «Quella di oggi dovrebbe essere una giornata di festa, indipendentemente dal colore politico di ciascuno. Si inaugura una nuova sede moderna, si rafforza il ruolo dei Centri per l'Impiego e si offre un servizio migliore ai cittadini. È questo il messaggio che deve prevalere». Pur ribadendo il giudizio critico sull'atteggiamento tenuto dalla Provincia durante la vicenda della precedente sede, Magnacca ha concluso sottolineando che l'apertura dei nuovi uffici rappresenta l'inizio di una nuova fase per i servizi per il lavoro in provincia di Teramo.