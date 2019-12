SANITA', CLAUDIO D'AMARIO NUOVO DIRETTORE DEL DIPEARTIMENTO SANITA' DELLA REGIONE

È Claudio D'Amario, già direttore generale della Asl di Pescara e attuale direttore generale della Direzione generale prevenzione sanitaria del ministero della salute, il nuovo direttore del dipartimento sanità della Regione. Lo ha deciso ieri la giunta regionale abruzzese, riunita in seduta straordinaria a palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila, sotto la presidenza del governatore Marco Marsilio, che ha dato il via libera a una serie di provvedimenti. È slittata ancora, invece, per consentire una modifica dei criteri richiesti, la delibera relativa al bando per l'individuazione dei direttori sanitari e amministrativi delle Asl. Da quanto si è appreso la giunta vuole eliminare il requisito dell'esperienza nel settore sanitario, richiesta nei bandi precedenti, così come hanno già deliberato diverse regioni italiane.