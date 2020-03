L'ASD SILVI CALCIO DONA 500 EURO ALL'OSPEDALE COVID 19 DI ATRI

Il presidente dell'Asd Silvi Calcio, L’Avv. Antonio Del Vecchio, comunica

che tutta l'associazione sportiva ha voluto aderire all'iniziativa di

beneficenza lanciata dall’Amministrazione Comunale di Atri, lanciata per

per sostenere l'Ospedale San Liberatore, contribuendo con una donazione

di euro 500,00.



Ci è parso giusto e doveroso, in questo momento cosi delicato per il nostro

paese e in modo particolare per il nostro territorio che ha come punto di

riferimento da molti anni L’Ospedale di Atri, dare una mano, ricordando

come solo pochi giorni fa’, la struttura è stata dichiarata Nosocomio

adibito a ricevere il ricovero di pazienti affetti da patologie di

Coronavirus .



Anche lo sport, nel suo piccolo, chiosa il Presidente, deve lanciare

messaggi di solidarietà a chi in questo momento sta svolgendo il proprio

dovere tra mille difficoltà ed in prima linea, pagando forse un prezzo

altissimo in termini di vite umane.



L’Asd Silvi calcio, vuole esprimere la propria vicinanza a tutti i

medici, operatori sanitari e dipendenti dell’Ospedale di Atri ( da estendere

naturalmente poi anche a tutte le strutture sanitarie d’Italia) che con

spirito di squadra si stanno impegnando a curarci.







ASD Silvi Calcio



Il Presidente



Avv. Antonio Del Vecchio