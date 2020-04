ECCO LA TASK FORCE DEL MANAGER ASL ED ARRIVA ANCHE UN CONSULENTE- COLONNELLO

La Asl si avvarrà di un gruppo tecnico-operativo di supporto, arruolando un colonnello che da giorni affianca il dg Maurizio Di Giosia. Il suo nome è Corrado Picone (il quale percepirà per un mese tremila euro, l'incarico è prorogabile fino a fine emergenza coronavirus), commissario interregionale Marche-Abruzzo-Molise dell'Ansmi. E' un consulente personale del manager ed è già polemica tra i medici del Mazzini ma non solo della Asl per i nomi della task force che vedono tra gli altri presenti: Angelo Flavio Mucciconi, responsabile Pronto soccorso a Sant'Omero; Glauco Appiciafuoco, medico di medicina generale; Paolo Calafiore, responsabile allergologia a Giulianova; e Valerio Profeta, direttore di assistenza territoriale. A quanto sembra ultimamente Di Giosia pare si stia circondando da ua serie di consulenti non solo nella task force ma anche nella comunicazione, in questo caso al momento senza alcun compenso. Capitolo del quale vi riferiremo prossimamente.