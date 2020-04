SUL PIEDE DI GUERRA I MALATI DI SLA, PRONTI ALLA PROTESTA CONTRO IL DOTTOR CECI, SCRIVONO A MARSILIO E ALLA VERI'

Sul piede di guerra i familiari dei malati di Sla in provincia di Teramo. Pronta una mega protesta contro il dottor Ceci della Asl che non starebbe assicurando il cambio tracheo che dovrebbe essere fatto a domicilio, ogni mese. A quanto si apprende la Asl avrebbe consigliato ai malati di recarsi in rianimazione, già oberata dai malati di coronavirus. Per questo motivo, i familiari se entro oggi non avranno certezze di un intervento immediato a domicilio, si recheranno a protestare sotto alla Asl in Circonvallazione Ragusa: «ognuno di noi- dicono- deve fare il proprio lavoro al meglio, cosa che alla Asl di Teramo non sta avvenendo». Nel frattempo si sta cercando di contattare il Presidente della Regione e l'assessore regionale alla sanità Verì per denunciare il disservizio verso questi malati, spesso e volentieri non presi in considerazione. Ringraziamenti vanno invece sempre da parte dei familiari dei malati di Sla, al Coc e all'assessore Giovanni Cavallari che con l'apertura dello sportello sta assicurando con grande efficienza un servizio importante per la consegna dei farmaci a tutti i residenti del Comune di Teramo. Un servizio, raccontano, puntuale e di qualità.