ATRI, DA OGGI DISPONIBILI 18 ALLOGGI DEL PALAZZO CICADA PER IL PERSONALE SANITARIO

Sono stati consegnati oggi, 16 aprile 2020, alla Asl di Teramo gli alloggi dell’ultimo piano di Palazzo Cardinale Cicada di Atri per essere messi a disposizione del personale sanitario che sta operando nell’Ospedale San Liberatore di Atri, il Covid Hospital della provincia di Teramo. Gli alloggi, messi a disposizione prontamente all’Amministrazione Comunale, sono destinati, in via prioritaria, al personale proveniente da fuori provincia o da fuori regione. Dei 27 alloggi presenti, ne sono stati adeguati 18 con lavori di tinteggiatura e con la sistemazione di altri aspetti logistici. Da oggi già 13 mini alloggi saranno occupati da medici e personale sanitario. Sarà garantito loro anche il servizio di pulizia dalla Protezione Civile che ha autorizzato le relative spese e quelle per i lavori di adeguamento.