I FAMILIARI DEI MALATI DI SLA SI COMPLIMENTANO CON LA ASL PER L'ORGANIZZAZIONE A CASALENA

Giungono stavolta i complimenti per l'organizzazione da parte del dottor Ceci e della Asl alla sistemazione dei malati di Sla per il cambio tracheo. I familiari degli ammalati, infatti, plaudono all'organizzazione. La Asl ha sistemato un'area a Casalena dove vengono trasferiti da casa i malati e portati in questa zona riservata, prima vengono anche sottoposti a tampone. Un trattamento all'altezza della situazione. «In futuro - dicono i familiari degli ammalati di Sla - speriamo di riuscire ad avere una zona con quattro o cinque posti letto per i casi di emergenza».