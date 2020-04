VIDEO / CIPOLLETTI (COMMISSIONE SANITA' DEL COMUNE): «LA MATTUCCI HA RESO IL MAZZINI UN FOCOLAIO, DEVE DIMETTERSI»

Secondo il presidente della commissione sanità del Comune di Teramo, Vincenzo Cipolletti, il direttore sanitario della Asl di Teramo deve dimettersi perchè ha reso l'ospedale Mazzini un focolaio, per questo deve andare via mentre la Regione deve provvedere alla nomina di un direttore generale. Cipolletti replica ad Alberto Covelli che ieri ha emesso una nota accusandolo di aver convocato la commissione in ritardo.

ASCOLTA QUI VINCENZO CIPOLLETTI