CORONAVIRUS/ LA UIL CHIEDE DI APRIRE GRATUITAMENTE IL PARCHEGGIO MULTIPIANO AI DIPENDENTI E DI SOSPENDERE L'ABBONAMENTO

Il Direttivo Sanità Uil-Fpl Teramo, al fine di facilitare l’accesso in ospedale a tutto il personale impegnato nell’emergenza Coronavirus, chiede di dare libero accesso al parcheggio multipiano del PO di Teramo e sospendere il pagamento dell’abbonamento mensile a tutto il personale dipendente.

«È notizia di oggi che la Asl stia riducendo ulteriormente i parcheggi gratuiti intorno all ospedale per allestire tende e container come la situazione richiede, tutto questo, scrive la Uil non deve andare a discapito dei lavorator, per questo chiediamo alla Asl un minimo di sensibilità nell’aprire il parcheggio a tutti i dipendenti durante l’emergenza, sperando che non mostri la stessa sensibilità utilizzata nel non pagare le 100 euro di Conte nel mese di aprile e le prestazioni aggiuntive del 118».