DA LUNEDI NUOVA TENDA PRE TRIAGE DAVANTI ALL'INGRESSO (LOTTO 1) DELL'OSPEDALE MAZZINI, IL COLONNELLO PICONE: «SERVIRA' PAZIENTI E VISITATORI»

Da lunedi ci sarà una nuova tenda in ospedale a Teramo. E sarà collocata davanti al lotto 1, davanti all'ingresso centrale dell'ospedale Mazzini. Un pre triage al quale dovranno sottoporsi tutti: ricoverati e ospiti prima di avere accesso ai reparti. Lo ha deciso la task force della Asl guidata dal colonnello Corrado Picone (nella foto). Stamattina sopralluogo della Protezione Civile sul piazzale con il colonnello Picone per decidere i giusti distanziamenti tra l'ingresso all'area ma anche ad una parte del parcheggio transennato, che ha visto la soppressione di una parte degli stalli riservati a mamme in attesa e disabili. Una sorpresa per molti sanitari quella trovata stamattina al momento dell'ingresso al turno del mattino per una zona, che ha già da tempo carenza di parcheggi nonostante il multipiano e con la richiesta da parte della Uil di lasciare in questo periodo di emergenza sanitaria i posti liberi al personale della Asl. La tenda che sarà collocata in giornata è la stessa che si trovava nell'area del pronto soccorso.