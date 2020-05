L’EX SINDACO BRUCCHI, GUARITO DAL CORONAVIRUS, DONA IL SUO PLASMA PER CURARE I PAZIENTI COVID

Col plasma del sangue dell’ex Sindaco Maurizio Brucchi, si potranno curare i pazienti affetti da Coronavirus. È lo stesso senologo teramano ad annunciare, con un post sulla sua pagina facebook, di aver deciso di donare il suo plasma, nell’ambito di un progetto di ricerca e terapia sperimentale avviato dal primario degli Infettivi, il dottor Tarquini, e che coinvolge anche l’Izs di Teramo.

Una ricerca che, come spiega lo stesso Brucchi, rappresenta “un’alba per la lotta contro la malattia, grazie al plasma di chi si è ammalato e ha sviluppato gli anticorpi IgG anti spike-coronavirus. Sono guarito e questo è molto importante. Ho fatto il test per verificare se avessi sviluppato anticorpi specifici e il risultato è positivo: ho gli anticorpi IgG anti spike - scrive l’ex Sindaco - Oggi si sta studiando e sperimentando l’utilizzo del plasma di guariti da covid 19 e i primi risulta sono confortanti. Io sono pronto a donare il mio plasma; la mia malattia cosiservirà a far guarire qualcun altri Lo ritengo giusto e doveroso. Oggi mi è stata chiesta la disponibilità; sono pronto e soprattutto sono felice di farlo”.