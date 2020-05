IL PERSONALE SANITARIO DEL MAZZINI AVVIA UNA PETIZIONE PER OTTENERE IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO GRATUITO PER TUTTI

Il direttivo Uil fpl Teramo sanità lancia una petizione perché la Asl non risponde e continua a togliere stalli gratuiti. Chiediamo a gran voce di estendere in questo momento critico la possibilità di accedere gratuitamente al parcheggio a pagamento a tutti lavoratori ed utenza. Protestiamo in silenzio. Lo stesso silenzio della asl alle nostre richieste.

Nel frattempo, il direttore generale Maurizio Di Giosia ha chiesto alla Corte dei Conti se la richiesta della Uil puo' essere accolta. Si attende un parere.

