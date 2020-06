AUTISMO ABRUZZO DENUNCIA. «LA ASL DI TERAMO DENUNCIA IL 73,89% DELLE PRESTAZIONI, SOLO 7 SEDUTE DI TELEMEDICINA»

Ogni giorno raccogliamo segnalazioni di disagio circa la mancata ripresa dei servizi riabilitativi o per una parziale riattivazione di essi. Ormai, nel pieno della fase 3 e con i confini nazionali aperti, i servizi essenziali di tipo sanitario restano erogati con frequenze e intensità da piena emergenza. La denuncia arriva dall'associaizone Autismo Abruzzo.

Una fotografia della situazione regionale ad oggi si evidenzia con chiarezza dal sondaggio da noi proposto. 84 risposte complessive danno per ogni ASL una tendenza importante. Mediamente, il taglio delle prestazioni è pari al oltre il 57% sul territorio regionale, toccando la punta del 73,89% per la ASL Teramo. 9 le sedute di telemedicina riscontrate nel campione per la ASL di Chieti, 8 per la ASL di Pescara e 7 per quella di Teramo. Delle prestazioni erogate post-covid la telemedicina rappresenta il 7,89% sul campione, conclude Autismo Abruzzo.