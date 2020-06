DI GIOSIA NUOVO DIRETTORE GENERALE ASL, MARSILIO HA SCELTO, MANCA SOLO IL PASSAGGIO IN GIUNTA

Maurizio Di Giosia è il nuovo direttore generale della Asl. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha sciolto la riserva e ha scelto di confermare sulla poltrona più importante della Asl l’attuale facente funzione. Una nomina che non arriva a sorpresa e alla quale manca solo l’ultimo tassello, cioè il passaggio in Giunta Regionale, ma è solo una formalità. A cascata, dopo quella del direttore generale arriveranno le nomine del direttore amministrativo, che dovrebbe essere Franco Santarelli, e del direttore sanitario, ruolo per il quale la scelta cadrebbe sull’ex Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Qualche frangia del Centrodestra più vicina alla corrente gattiana, avrebbe visto con favore la candidatura del medico atriano Enrico Marini, ma si tratta di una candidatura con scarsissime possibilità. Del tutto esclusa dalla corsa sarebbe invece la dottoressa Mattucci, attuale direttrice sanitaria.

Tornando al direttore generale, Di Giosia, montoriese, che compirà 59 anni ad agosto, lavorqbnella Asl di Teramo dal 1989. Dirigente dal 1999, viene nominato responsabile dell'Unità operative semplice Affari economici nel 2000, dell'Unità operativa complessa Gestione del Personale nel 2009 e Direttore del Dipartimento Amministrativo nel 2013. Dal 1° gennaio 2015 è Direttore amministrativo, direttore generale facente funzioni dall'ottobre 2019