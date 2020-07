CORONAVIRUS, NESSUN CONTAGIO E NESSUN DECESSO NELLE ULTIME 24 ORE IN ABRUZZO

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3342 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila.

Rispetto a ieri non si registra alcun nuovo caso.

*(il totale risulta inferiore di 2 unità per un riallineamento dei dati che ha portato a sottrarre 2 casi erroneamente comunicati nei giorni scorsi)

8 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 100 (-4 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 470 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2763 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 13 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2750 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 109, con una diminuzione di 7 unità rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 120967 test.

Del totale dei casi positivi, 247 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 831 in provincia di Chieti, 1601 in provincia di Pescara, 635 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 2 casi non è indicata la provenienza.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.