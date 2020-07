ASL/ FRANCO SANTARELLI E' IL NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA ASL DI TERAMO

Franco Santarelli è il nuovo direttore amministrativo della Als di Teramo. Va a sostituire Maurizio Di Giosia.

Nella giornata di oggi il Direttore Generale delibera due atti importanti per la riorganizzazione dell’assetto amministrativo della ASL di Teramo:

al Dott. Franco Santarelli, nelle more della costituzione degli elenchi regionali previsti dalla normativa di riferimento, è stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo della ASL teramana.

Una lettera della Regione Abruzzo di qualche giorno fa, aveva dato il via libera alla nomina per definire l’incarico ancora vacante a comporre la terna che costituisce la Direzione Strategica aziendale: Maurizio Di Giosia, Maria Mattucci e, da oggi, Franco Santarelli.

Il Dott. Santarelli, già inserito nell’elenco della Regione Abruzzo degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale, è un Dirigente di lungo corso che, nella ASL di Teramo, ha ricoperto incarichi rilevanti come Direttore del Personale e come Direttore degli Affari Generali.

Oggi dirige l’Unità Operativa Complessa di “Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica” ed è il Coordinatore di tutti gli Uffici di Staff della Direzione Generale aziendale.

alla Dott.ssa Rossella Di Marzio va invece l’incarico di facente funzioni di Direttore del Dipartimento Amministrativo, che afferiva all’attuale Direttore Generale.

“Nominare il Dott. Santarelli nel ruolo di Direttore Amministrativo f.f. è per me motivo di grande soddisfazione – dichiara Maurizio Di Giosia – Franco è un professionista competente ed ha sempre affiancato la Direzione Generale con grande impegno, in particolare nella sua attività di coordinamento di tutti gli uffici che afferiscono allo Staff. Conosce perfettamente la ASL teramana, nella sua complessità e nelle sue multiformi sfaccettature. Le stesse considerazioni valgono per la Dott.ssa Di Marzio, che da oggi mi sostituisce alla direzione del Dipartimento Amministrativo.”